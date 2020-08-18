Роспотребнадзор назвал регионы с высоким популяционным иммунитетом населения к COVID-19

Иммунитет к коронавирусной инфекции есть у более чем 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областях, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ведомство проводит оценку популяционного иммунитета к COVID-19. В 23 регионах страны проведено более 65 тысяч тестов, еще в трех регионах завершается исследование, там проведено еще девять тысяч тестов. В каждом регионе обследовано примерно по 2800-3200 человек, передает РИА Новости.

По последним данным, в России с начала распространения выявлено 922 853 человека с коронавирусной инфекцией, из которых 732 968 выздоровели.