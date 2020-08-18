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Российская команда провела в Узбекистане первое занятие по военно-медицинской подготовке в рамках АрМИ-2020

Ирина Егорова
06:25 18.08.2020
Врач команды объяснил конкурсантам особенности применения различных видов жгутов, обратив внимание на скорость и правильность их наложения.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российская команда военных автоинспекторов, прибывшая в Узбекистан для участия в конкурсе «Дорожный патруль» Армейских международных игр-2020 провела первое занятие по военно-медицинской подготовке.

Участники состязаний отработали элементы наложения жгута с целью остановки наружного артериального кровотечения из ноги. А врач команды объяснил другим конкурсантам особенности применения различных видов жгутов, обратив внимание на скорость и правильность их наложения.

«Для вас не должно стать неожиданностью применение кровоостанавливающего жгута любого типа на реальном человеке или на специальном манекене, вы должны быть готовы к любой ситуации»,- заявил подполковник медицинской службы Артур Хайруллин.

Команда из России, в составе 18 человек, совершит марш около 100 километров в район общевойскового полигона, где в дальнейшем будут проходить основные этапы конкурса. Самые зрелищные этапы соревнования состоятся в период с 25 августа по 2 сентября 2020 года на автодроме общевойскового полигона, расположенного вблизи города Коканд Республики Узбекистан. В конкурсе «Дорожный патруль» АрМИ-2020 будут состязаться представители военной автоинспекции и военной полиции трех стран: России, Белоруссии и Узбекистана. 

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