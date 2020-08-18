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Амурская область получила 5 млрд рублей для поддержки бизнеса при выходе из карантина

Валентина Пескова
05:58 18.08.2020
Глава региона Сергей Орлов рассказал о ситуации в Амурской области премьер-министру Михаилу Мишустину.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Russian Government via Globallookpress.com

Социально-экономическое развитие Амурской области в настоящее время стабильное, регион развивается динамично, так как экономический кризис, вызванный коронавирусом, обстановку в регионе не нарушил.

Об этом сообщил губернатор области Сергей Орлов премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в ходе визита главы правительства в Дальневосточный федеральный округ.

«Ситуация стабильная, экономика развивается в соответствии с планами, региональными и федеральными, реализуются все крупнейшие проекты», - сказал Орлов в ходе встречи с Мишустиным.

По словам губернатора, регион осваивает 17 миллиардов рублей, выделенных из федерального бюджета на реализацию 11 нацпроектов. Около 5 миллиардов рублей Амурская область получила в качестве мер поддержки в условиях распространения коронавируса, что позволит региональному бизнесу выйти из режима карантина с минимальными потерями.

Сегодня, 18 августа, премьер-министр России Михаил Мишустин завершит свой визит в Дальневосточный федеральный округ. Сейчас он находится в Благовещенске, где проводит ряд встреч с губернаторами. Также у главы кабинета министров запланировано совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Ранее Мишустин осмотрел автомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ.

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