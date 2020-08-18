В Совфеде оценили возможность августовских выплат семьям с детьми

Парламентарий Валерий Рязанский, являющийся членом Совета Федерации, прокомментировал вероятность единоразовых выплат российским семьям с детьми в августе.

Согласно его словам, следует подождать решения правительства по данному вопросу. Решение кабмина же может быть принято лишь после возвращения премьер-министра страны Михаила Мишустина из деловой поездки по Дальнему Востоку.

«Это все-таки многомиллиардные затраты», - заметил Рязанский в беседе с Nation News.

Парламентарий указал, что в государственный бюджет средства на подобные операции заблаговременно не закладывались. Кроме того, правки, принятые в связи с распространением COVID-19, на третью серию выплат также не были рассчитаны. Он добавил, что окончательное решение будет основано на мнении Министерства финансов.