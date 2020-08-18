Режим ЧС введен в Благовещенске после сильнейшего ливня

На территории Благовещенска в Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации после прошедшего ночью ливня. За последние сутки количество выпавших в городе осадков оказалось настолько большим, что преодолело отметку «опасного явления».

В данный момент в Благовещенске продолжается заседание комиссии по ЧС, на которой уже было принято решение об открытии пункта временного размещения для жителей, вынужденных эвакуироваться из своих домов.

После длившегося всю ночь мощного дождя в самом городе и окрестных территориях обнаруживаются последствия буйства стихии: размытые улицы, поваленные деревья и переполненные водоемы.

В результате ливня оказались обесточенными 55 многоквартирных домов. Два здания детских садов пострадали, и еще несколько социально значимых объектов затоплены.

Ранее, в начале июня, Благовещенск уже сталкивался со схожей ситуацией. Тогда режим ЧС в городе был введен также из-за сильнейшего дождя, который за считанные часы покрыл месячную норму осадков на территории.