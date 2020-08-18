175 лет РГО: со дня основания организации ее участники совершили 3000 экспедиций

День рождения сегодня отмечает не только старейшая, но и самая передовая общественная организация России. Ровно 175 лет назад указом императора Николая I было основано Русское Географическое общество. С тех пор под его эгидой научные экспедиции отправляются в самые разные уголки Земли.

Где-то волны Тихого океана разбиваются о Курильскую гряду, где-то бродят белые медведи - хозяева Арктики, а где-то огромные хрустальные айсберги дрейфуют у берегов Антарктиды. За 175 лет исследователи из Русского географического общества организовали три тысячи экспедиций.

Со дня основания РГО в Петербурге высочайшим повелением императора Николая I стало очевидно, что развитие страны невозможно без изучения и освоения ее огромных территорий. Материалы из экспедиций Литке, Крузенштерна, Семенова Тянь-Шаньского, Пржевальского и десятков других знаменитых исследователей до сих пор бережно хранятся здесь - в исторической штаб-квартире общества. Ее научная библиотека - крупнейшее в Европе и второе в мире, после библиотеки Конгресса, собрание географической литературы, где представлены уникальные книги. Здесь есть даже дневники Гая Юлия Цезаря, напечатанные в 1715 году - то есть пять веков назад!

А еще - почти полмиллиона редчайших изданий, отчетов и карт. К примеру - атлас экспедиции капитана Беллинсгаузена в Антарктиду, доказывающий, что именно русским морякам удалось первыми достичь берегов седьмого континента. Здесь же - подлинная реликвия - собрание уникальных карт XVIII века.

Реставрацию раритетов проводят по личному распоряжению министра обороны Сергея Шойгу, который 11 лет назад был избран президентом Русского Географического Общества, а попечительский Совет возглавил глава государства - Владимир Путин. Именно тогда была возобновлена активная научная и исследовательская деятельность.

За шесть лет работы экспедиции Кызыл-Курагино изучено более 70 археологических памятников, тысячи экспонатов переданы в музеи. Уже восьмой сезон продолжается комплексная экспедиция на внешние острова Финского залива, в результате которой были найдена и вывезена на «большую землю» уникальная военная техника. Запущены экологические программы в Арктике, проекты по изучению и защите редких видов животных. Пятый год подряд проводится Географический диктант - уникальная просветительская акция, участниками которой уже стало более миллиона человек из сотни стран.

А фотоконкурс «Самая красивая страна» позволил увидеть всю красоту разных регионов России. В Русском географическом обществе уже более 25 тысяч членов, и впервые в этом году их профессиональный праздник - «День географа» - стал государственным.

«РГО - это великая история, яркое настоящее и - я уверен - достойное будущее! От всей души поздравляю вас с юбилеем - не останавливайтесь на достигнутом. Ведь любой новый проект РГО - это шаг к познанию и развитию нашей страны. А это есть наша главная общая цель - с праздником вас!», - заявил на торжественном мероприятии министр обороны и президент РГО Сергей Шойгу.

Кругосветная экспедиция в Антарктиду на исследовательском судне «Адмирал Владимирский», обнаружение точного места гибели советского теплохода «Армения» в Черном море, экспедиция на архипелаг Новая земля, которая продолжается прямо сейчас - все эти проекты РГО реализовывает совместно с Министерством обороны РФ. Как и 175 лет назад наши ученые и военные вместе исследуют мир.