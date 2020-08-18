Доставленных из Сирии детей отправят к родственникам в восемь субъектов РФ

Прибывшие из Сирии 26 российских детей, которые до этого находились в приютах Дамаска, будут направлены к ожидающим их родным в восемь субъектов страны. Соответствующую информацию сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Все девочки и мальчики, вернувшиеся на родину, окажутся под опекой своих родственников.

Кузнецова также рассказала, что большей части прибывших от двух до шести лет. Верхняя же и нижняя возрастная граница юных пассажиров, вернувшихся в страну рейсом Минобороны РФ, составляет 15 лет и год.

Ранее сообщалось, что самолет из Сирии с 26 российскими детьми на борту успешно приземлился на аэродроме в Московской области.