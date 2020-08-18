Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»

Американский лидер Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина «шахматистом мирового класса». В эту же категорию попали главы Корейской Народно-Демократической Республики, Китая и Турции.

Соответствующие слова президент США произнес на выступлении в штате Висконсин. Трамп также добавил, что его соперник в предвыборной гонке Джо Байден не сможет наравне конкурировать с такими мировыми лидерами.

Ранее глава Соединенных Штатов отмечал, что Байден заметно уступает Владимиру Путину, Cи Цзиньпину и Тайипу Эрдогану в умственных способностях, назвав коллег из других государств сообразительными.