Ученые установили происхождение сарсенов Стоунхенджа

Исследователи из Великобритании и ЮАР проанализировали химический состав сарсенов, которые использовались при строительстве знаменитого Стоунхенджа. Таким образом им удалось определить, что все они были добыты в каменоломне Уэст-Вудс.

Долгое время считалось, что местом добычи песчаных блоков является долина Мальборо Даунс в 30 км от достопримечательности. Однако эта версия, выдвинутся еще в 16 веке английским антикваром Уильямом Ломбардом, никогда не проверялась.

Ученые исследовали состав камней при помощи рентгенофлуоресцентных и масс-спектрометров, а также атомно-эмиссионных спектрометров с индуктивно-связанной плазмой. То же они проделали с образцами песчаника из 20 каменоломен в южной Британии. Принадлежность к Уэст-Вудс была определена для 50 сарсенов из 52.

Теперь исследователям вновь предстоит подумать о том, как камни доставили к месту строительства. Кроме того, ученых заинтересовало, чем так примечательна была именно каменоломня Уэст-Вудс. Предстоит выяснить и происхождение еще дух сарсенов.

Один из самых знаменитых археологических памятников мира – Стоунхендж британском графстве Уилтшир – представляет собой каменное сооружение из нескольких кругов каменных блоков высотой до 4,1 метра и шириной – до 2,1 м. Считается, что его начали возводить примерно в 2600 году до н. э.