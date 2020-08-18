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Неизвестный мужчина неделю забрасывал камнями консульство РФ в Нью-Йорке

Валентина Пескова
03:09 18.08.2020
Нарушитель порядка угрожал убийством сотрудникам дипмиссии и причинил ущерб служебным автомобилям работников посольства.
Неизвестный мужчина неделю забрасывал камнями консульство РФ в Нью-Йорке
© Фото: pixabay.com

Неуравновешенный мужчина в течение недели приходил к консульству РФ в Нью-Йорке и бросался камнями в само здание и припаркованные у него служебные автомобили сотрудников дипмиссии. Кроме того, человек отпускал словесные угрозы в адрес работников посольства и его посетителей на английском языке.

«Он угрожал убийством. Он кричал дословно следующее: "Я застрелю вас" и "Я убью вас"», - цитирует сотрудника консульства РИА Новости.

По словам представителя посольства, инциденты начались 10 августа и продолжались до 16 августа. Сотрудники уже зафиксировали ущерб, причиненный автомобилям.

Гражданином какой страны является нарушитель порядка - пока неизвестно, однако видевшие мужчину уверенно описали его, как человека с белым цветом кожи.

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