Вдова рэпера Энди Картрайта не признала вину в его убийстве

Супруга украинского рэпера Александра Юшко, более известного под творческим псевдонимом Энди Картрайт, Марина Кохал не признала вину в его в убийстве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в следственных органах.

«Вину не признала», - сказал собеседник агентства.

Следствие считает, что убийство артиста произошло в ходе внезапно возникшего конфликта с супругой Мариной Кохал. В настоящий момент проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ предъявил супруге рэпера обвинение по статье «Убийство». В рамках расследования уголовного дела женщина была задержана.

Напомним, 29 июля в одной из квартир в Петербурге правоохранители обнаружили расчлененное тело гражданина Украины. Супруга погибшего сообщила, что ее муж якобы скончался от передозировки наркотиков, после чего она приняла решение таким образом избавиться от трупа.

Позже выяснилось, что погибшим является украинский андеграунд-рэпер, участник Versus Battle Энди Картрайт.