Ученые научились выявлять диабет с помощью смартфона

Наличие сахарного диабета второго типа теперь можно будет определить, используя камеру мобильного телефона. Об этом рассказали ученые из США, создавшие для этих целей «цифровой биомаркер».

Специалисты из Калифорнийского университета решили применить функции, имеющиеся в современных смартфонах, для разработки нового способа узнать о наличии у себя опасного заболевания, которое лишь в половине случаев обнаруживается больными.

Эксперты отметили, что безболезненный тест на смартфоне поможет зафиксировать бессимптомное течение диабета в условиях, когда такая диагностика в медучреждениях доступна не всему населению.

Ученые решили использовать камеру и фонарик телефона для проверки сосудов на предмет повреждений, которые видны по изменению цвета кончиков пальца при ударах сердца.

Данный метод носит название фотоплетизмография. Сегодня он уже активно используется в некоторых гаджетах, таких как умные часы и фитнес-трекеры.

При проведении испытаний определить наличие диабета второго типа удалось у 81% пациентов, а верно указать на его отсутствие – у 92-97% испытуемых. Исследователи указали в журнале Nature Medicine, что точность алгоритма в настоящий момент может быть увеличена.