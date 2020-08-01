Семь человек погибли при столкновении самолетов на Аляске

На Аляске при столкновении двух небольших самолетов погибло семь человек. Одной из жертв авиакатастрофы стал депутат палаты представителей штата Гарри Кнопп, сообщили в местном департаменте общественной безопасности.

Инцидент произошел накануне утром недалеко от аэропорта города Солдотна. Два самолета, в одном из которых находился только Кнопп, а в другом было шесть человек, столкнулись в воздухе. Шестеро скончались на месте происшествия, еще один – по дороге в больницу.

Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации проводят расследование инцидента.