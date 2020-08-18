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С группы Little Big требуют 12 миллионов рублей за плагиат

Валентина Пескова
02:21 18.08.2020
Музыкант Валь Толетов утверждает, что коллектив позаимствовал несколько басовых проигрышей из его авторских композиций.
С группы Little Big требуют 12 миллионов рублей за плагиат
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

Группа Little Big, которая была выдвинута в этом году от России на музыкальный песенный конкурс «Евровидение», рискует потерять 12 миллионов рублей.

Коллектив Ильи Прусикина обвинил в плагиате музыкант Валь Толетов. По утверждению исполнителя, в песнях Little Big используются басовые проигрыши, которые он написал и использовал в своих композициях.

«Возможно, какие-то незначительные изменения были добавлены, но этот бас был синтезирован нами», - утверждает лидер группы Hard Bass School.

По словам Толетова, бас-дорожка трека группы Ильи Прусикина «Pop On The Top» была заимствована из его композиции «Раз-раз-раз, это хардбасс».

Как сообщает YouTube-канал «Здесь настоящие люди», Валь Толетов уже подал исковое заявление в суд на обидчиков с просьбой разобраться в вопросе нарушения его авторских прав и взыскать с них солидную денежную компенсацию.

Он также заявил, что именно его басы позволили стать некоторым песням Little Big особенно популярными. Кроме того, исполнитель утверждает, что именно он придумал музыкальные флешмобы, когда песня или танец становятся вирусными.

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