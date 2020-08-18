В Цхинвале обстреляли автомобиль главы МВД Южной Осетии
В ходе инцидента никто из людей, находившихся внутри машины, не пострадал.
© Фото: Андрей Архипов, РИА Новости
Неизвестные лица обстреляли из пистолета легковой автомобиль главы Министерства внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева, находившегося в момент обстрела внутри транспортного средства.
Инцидент произошел на севере Цхинвала в понедельник, примерно в 23.00 рядом с микрорайоном Московский.
Согласно информации заместителя главы МВД Тарзана Кокойты, стрельба велась из заброшенного дома вблизи машины. Всего в автомобиль было выпущено три пули, одна из которых попала в дверь со стороны водителя.
В ходе произошедшего никто не пострадал. Об этом пишет ТАСС. В настоящее время для задержания преступников объявлен план «Перехват».