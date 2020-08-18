Пользователи Facebook в ряде стран столкнулись с перебоями в работе соцсети

В разных странах мира произошли перебои в работе социальной сети Facebook.

Благодаря сайту сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, стало известно, что больше всего на неполадки с доступом к соцсети жалуются жители США. Особенно это коснулось граждан, проживающих в штатах Нью-Йорк, Калифорния, Техас и округе Колумбия.

Кроме того, те же самые проблемы возникли в Мексике, Канаде, Великобритании, Бразилии, Греции и Нидерландах. Что касается России, то в нашей стране перебои зафиксированы незначительные, и только в Москве.

Жители разных стран говорят, что в основном испытывают трудности со входом в соцсеть (около 35% жалоб) и с просмотром новостной ленты (33%). Еще около 31% пользователей жалуются на полное отключение Facebook.