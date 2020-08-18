Apple закроет доступ Epic Games к инструментам iOS и Mac

Компания Apple собирается отключить все аккаунты, принадлежащие Epic Games и лишить разработчиков игры Fortnite возможности использовать инструменты iOS и Mac. Такую информацию сообщили сами Epic Games у себя на официальной странице в Twitter.

В ответ на действия американской корпорации Epic Games подали в суд на Apple. Целью иска является возвращение доступа, а также возвращение игры в AppStore.

Разработчики Fortnite также добавили, что Apple планирует прекратить поддержку движка Unreal Engine, что может послужить проблемой для всех использующих его фирм-разработчиков.

Помимо Apple Epic Games подала в суд на Google. Конфликт с обеими компаниями возник на почве нововведений разработчика, а именно – обновленной системы платежей, использование которой дало возможность частично обойти комиссию за транзакции Apple и Google. После внедрения новшества игра Fortnite была удалена с App Store и Google Play.