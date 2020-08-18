В стране и мире Коронавирус Режим повышенной готовности в связи с COVID-19 на Кубани продлен до 3 сентября Анна Берестовая Власти города подчеркнули, что подобная мера является необходимой для контроля ситуации. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press На Кубани объявили о продлении режима повышенной готовности, введенного в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, до 3 сентября. Соответствующее решение озвучил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Губернатор определил такую меру как необходимую, заметив, что впереди регион ждет бархатный сезон. «Мы должны держать ситуацию на контроле», - подчеркнул он в Сети. Ранее, 21 июня, на территории края был отменен введенный в связи с распространением коронавируса карантин. При этом сохранился режим повышенной готовности, а контроль за следованием требованиям масочного режима возрос. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует