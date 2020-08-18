В стране и мире Генсек ООН потребовал немедленно освободить президента Мали Валентина Пескова В результате военного мятежа в Бамако арестован президент страны и члены его правительства. © Фото: РИА Новости Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш требует освободить президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе, а также ряда министров. Как заявил представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш с глубокой озабоченностью следит за событиями, которые разворачиваются в африканской стране. Мятеж в Мали начался на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники объявили об аресте президента, премьер-министра, а также ряда министров. «Генеральный секретарь решительно осуждает эти действия и призывает к немедленному восстановлению конституционного порядка и верховенства закона в Мали», - сообщил Дюжаррик. С этой целью он потребовал немедленного и безоговорочного освобождения президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта и членов его кабинета. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует