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Генсек ООН потребовал немедленно освободить президента Мали

Валентина Пескова
23:36 18.08.2020
В результате военного мятежа в Бамако арестован президент страны и члены его правительства.
Генсек ООН потребовал немедленно освободить президента Мали
© Фото: РИА Новости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш требует освободить президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе, а также ряда министров.

Как заявил представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш с глубокой озабоченностью следит за событиями, которые разворачиваются в африканской стране.

Мятеж в Мали начался на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники объявили об аресте президента, премьер-министра, а также ряда министров.

«Генеральный секретарь решительно осуждает эти действия и призывает к немедленному восстановлению конституционного порядка и верховенства закона в Мали», - сообщил Дюжаррик.

С этой целью он потребовал немедленного и безоговорочного освобождения президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта и членов его кабинета.

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