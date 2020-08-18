Утверждены названия семи строящихся станций БКЛ московского метро

Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление, определившее названия семи станций Большой кольцевой линии московского метро, находящихся в процессе строительства. Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

Строящиеся станции БКЛ будут носить следующие названия: Аминьевская, Давыдково, Зюзино, Мичуринский проспект, Печатники, Проспект Вернадского и Текстильщики.

Новые станции будут названы одинаковым образом с пересадочными станциями радиальных линий. Подобный ход сможет упростить навигацию пассажиров. Кроме того, подобный способ наименования используется в метрополитене столицы не впервые.

Ранее сообщалось, что московское метро к 2027 году будет расширено на две новые радиальные ветви, имеющие длину 19 и 43 километра.