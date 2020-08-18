Россиян предупредили о ночных заморозках

Ночные заморозки придут в несколько регионов России в среду, 19 августа. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, в горных районах Иркутской области в ночное время суток температура может опуститься до минус трех градусов. На востоке Мурманской области ожидается похолодание до двух градусов ниже нуля.

Ночной холод придет и в Магаданскую область – там до минус трех. Причем заморозки в данном регионе России могут продлиться до 21 августа включительно. В Якутии также ожидается небольшое похолодание. Об этом Вильфанд рассказал ТАСС.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернется жаркая погода. Отмечается, что уже с четверга, 20 августа, температура будет выше нормы на несколько градусов.