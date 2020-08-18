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Военные России и Турции провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасеке

Кирилл Васин
22:00 18.08.2020
В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.
Военные России и Турции провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасеке
© Фото: Минобороны РФ

В рамках реализации положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года, состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту от Вахшия до Телль-Аниб и обратно в провинции Хасеке.

Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Каракозак и Мембидж.

Проведено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинциях Ракка, Хасеке по маршрутам: от Амуда до Санджак-Саадун и обратно; от Швихан до Бир-Абар и обратно; от Айн-Иса до Мабрука и обратно; от Телль-Тамер до Мабрука и обратно. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Мэтрас до Мишрака и обратно. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Щербицкий.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Телль-Гуда провинции Хасеке, в ходе которой мирному населению выдано 440 продовольственных наборов общим весом 2,7 тонны.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведены 2 502 гуманитарные акции. Общий вес гуманитарного груза составил 4 181 тонну.

За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем, зафиксировано 2 обстрела населенных пунктов Дадих в провинции Идлиб и Мааррет в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра».*

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

«Джебхат ан-Нусра»* - террористическая организация, запрещенная в РФ.

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