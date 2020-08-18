На площади Независимости в Минске собрались протестующие

На площади Независимости в столице Белоруссии Минске началась новая акция несогласных с итогами президентских выборов.

Люди начали собираться у Дома правительства, как только закончился рабочий день. В данный момент протестующие заполняют площадь. Большого скопления сотрудников милиции в этот раз не наблюдается. Движение автотранспорта и парковка в районе площади не ограничены.

В то же время в Могилеве и Гомеле несколько сотен человек вышли на акцию в поддержку Александра Лукашенко.

По данным ЦИК Белоруссии, на новых президентских выборах победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Несогласные с результатами граждане страны организовали многотысячные митинги. Беспорядки в стране продолжаются вторую неделю. Пострадали сотни человек.