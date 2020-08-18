Против «жонглировавших» ребенком родителей возбудили уголовное дело по первой части 156 статьи УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Оно передано в следственный отдел по Хостинскому району Сочи СКР по Краснодарскому краю.

В ходе следственных мероприятий будут установлены все детали происшествия. Решается вопрос об изъятии младенца из семьи. Ребенок находится в медучреждении, угрозы жизни нет. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователей заинтересовало появившееся в соцсетях видео, на котором молодой отец сидит в лесу на стуле и размахивает младенцем, держа его за ногу.