В МИД РФ сообщили, что получили информацию об аресте президента и премьера Мали

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что наша страна получила информацию об аресте президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе.

Он отметил, что в Москве внимательно следят за развитием событий. Также российское внешнеполитическое ведомство обладает информацией о том, что мятежники в ближайшие два часа могут сделать заявление. Слова Богданова передает РИА Новости.

Ранее об аресте мятежниками президента и премьера Мали сообщило агентство France-Presse. По сообщениям СМИ, до этого восставшие заняли Генштаб Мали и захватили ряд высокопоставленных чиновников. Их якобы возглавляют ряд полковников и генерал Дембеле.