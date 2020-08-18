В МИД РФ сообщили, что получили информацию об аресте президента и премьера Мали
Богданов отметил, что в Москве внимательно следят за развитием событий.
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Замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что наша страна получила информацию об аресте президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе.
Он отметил, что в Москве внимательно следят за развитием событий. Также российское внешнеполитическое ведомство обладает информацией о том, что мятежники в ближайшие два часа могут сделать заявление. Слова Богданова передает РИА Новости.
Ранее об аресте мятежниками президента и премьера Мали сообщило агентство France-Presse. По сообщениям СМИ, до этого восставшие заняли Генштаб Мали и захватили ряд высокопоставленных чиновников. Их якобы возглавляют ряд полковников и генерал Дембеле.