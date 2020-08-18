Зампостпреда РФ заявил, что ситуация в Белоруссии не должна обсуждаться в СБ ООН

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что ситуация в Белоруссии не должна обсуждаться в СБ ООН.

Он отметил, что происходящее в Белоруссии является внутренним делом самих белорусов, и другие страны не должны в это вмешиваться.

Полянский также подчеркнул, что западные страны применяют двойные стандарты, когда не доводят до внимания СБ вопросы жестокого обращения полиции с людьми в своих государствах. Об этом зампостпреда написал на своей странице в Twitter.

Ранее США и Эстония запросили в СБ ООН обсуждение ситуации после выборов в Белоруссии.

По данным ЦИК Белоруссии, на новых президентских выборах победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Несогласные с результатами граждане страны организовали многотысячные митинги. Беспорядки в стране продолжаются вторую неделю. Отмечаются сотни пострадавших.