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Зампостпреда РФ заявил, что ситуация в Белоруссии не должна обсуждаться в СБ ООН

Кирилл Васин
20:53 18.08.2020
Беспорядки после выборов в Белоруссии продолжаются вторую неделю.
Зампостпреда РФ заявил, что ситуация в Белоруссии не должна обсуждаться в СБ ООН
© Фото: twitter.com Ginger_1982 Globallookpress

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что ситуация в Белоруссии не должна обсуждаться в СБ ООН.

Он отметил, что происходящее в Белоруссии является внутренним делом самих белорусов, и другие страны не должны в это вмешиваться.

Полянский также подчеркнул, что западные страны применяют двойные стандарты, когда не доводят до внимания СБ вопросы жестокого обращения полиции с людьми в своих государствах. Об этом зампостпреда написал на своей странице в Twitter.

Ранее США и Эстония запросили в СБ ООН обсуждение ситуации после выборов в Белоруссии.

По данным ЦИК Белоруссии, на новых президентских выборах победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Несогласные с результатами граждане страны организовали многотысячные митинги. Беспорядки в стране продолжаются вторую неделю. Отмечаются сотни пострадавших.

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