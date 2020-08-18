СМИ: лидеры мятежа в Мали сообщили об аресте президента и премьера страны

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта и премьер-министр Бубу Сиссе якобы арестованы мятежниками.

По словам лидеров восстания, президент и премьер находятся в бронеавтомобиле, который движется в Кати, где находится военная база, послужившая очагом мятежа. Об этом сообщает агентство France-Presse.

По сообщениям СМИ, ранее восставшие заняли Генштаб Мали и захватили ряд высокопоставленных чиновников. Их якобы возглавляет ряд полковников и генерал Дембеле.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД РФ, в Москве внимательно следят за происходящим и проверяют информацию об аресте президента Мали.