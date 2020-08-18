Космический прыгун: на могиле Валерия Брумеля в Москве воздвигли памятник

Сегодня, 18 августа, на могиле легендарного советского легкоатлета Валерия Брумеля на Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник.

Брумель - феноменальный спортсмен, первый советский прыгун, выигравший Олимпиаду и прервавший многолетнюю гегемонию американских атлетов. Его прыжки западные журналисты называли космическими.

На Играх в Токио более чем полвека назад он стал последним олимпийским чемпионом, который использовал перекидной стиль. Он пролетал над планкой лицом вниз. Уже после него появилось тартановое покрытие на дорожках, более современная обувь, атлеты больше не приземляются в песок. После Брумеля началась новая эпоха в прыжках, но его рекорды еще десятилетие оставались недосягаемыми.

Новый памятник на могиле Брумеля называется «На взлете». Чтобы добиться фотографического сходства с атлетом, работа велась на основе архивных снимков. Семья именитого спортсмена несколько лет мечтала увековечить его память, но своих средств не хватало. Об этом узнал министр обороны России Сергей Шойгу, ведь Валерий Брумель – гордость армейского спорта, представитель ЦСКА.

«Благодаря Сергею Кужугетовичу Шойгу очень быстро этот вопрос решился, он посмотрел фильм, был на телеканале “Звезда” как раз, то есть благодаря вам, и быстро принял решение – и памятник в течение месяца был установлен», - рассказала вдова атлета Светлана Брумель.

Сергей Шойгу и сам в детстве занимался легкой атлетикой, тогда все мальчишки мечтали побеждать как Валерий Брумель.

«В любой момент, когда появляются мысли поныть, или пожаловаться на тяжелую судьбу, сразу же вспоминаю, через что прошел Валерий Брумель. Расправляешь плечи и идешь делаешь дальше свою работу», - отметила заслуженный мастер спорта, трехкратная чемпионка мира по легкой атлетике Мария Ласицкене, прочитавшая биографию Брумеля в 16 лет.

После победы на Олимпиаде Валерий Брумель получил травму, которая, казалось, ставит крест на карьере, но спустя несколько лет он вновь вернется в сектор и покажет высокие результаты. Его имя навечно в пантеоне великих советских спортсменов, таких как Яшин, Бобров, Стрельцов, Харламов. Они не знали себе равных на мировом уровне.

«Для меня особая честь общаться была с человеком, который научился летать выше всех, который влюбил в себя весь мир, который впоследствии стал символом преодоления сложностей всех, препятствий и человеческих возможностей», - рассказал заслуженный мастер спорта, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

На открытие памятника сегодня пришел и взрослый сын Валерия Брумеля Виктор. Он родился, когда знаменитому чемпиону было уже 50. В последствии Брумель младший и сам стал мастером спорта.

«Этот памятник у нас на высоте 2 28 - символическая цифра, планка стояла на высоте, где заканчивается памятник, я сам прыгал 2 21 и рост такой же как у отца, 1 86, то есть вы можете представить, на какую высоту прыгал мой отец», - заметил сын Валерия Брумеля Виктор.

С такими результатами Брумель мог бы выступить на Олимпиаде и сегодня. И он бы не изменил себе и покорил планку на недосягаемой высоте, чтобы еще раз насладиться вкусом победы и дать целой армии своих болельщиков вновь оказаться на вершине.