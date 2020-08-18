МВД Белоруссии: в местах временного содержания находятся 44 задержанных на митингах.

В местах содержания задержанных в Белоруссии остаются 44 арестованных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Об этом сообщили в МВД Республики.

«В настоящее время в местах содержания задержанных территориальных ОВД республики остаются 44 административно арестованных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», - говорится в сообщении ведомства.

Списки задержанных размещены на информационных стендах или у входа в учреждения.

В Белоруссии президентские выборы состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовали 80,1% избирателей. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская. Тихановская и ее сторонники результаты выборов не приняли. Сразу после подведения первых итогов по всей стране начались массовые акции протеста.