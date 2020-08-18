Живая пациентка очнулась в морге в Курской области

В поселке Горшечное в Курской области женщина очнулась в морге.

Женщина поступила в центральную районную больницу с подозрением на непроходимость кишечника. Ей провели операцию, после которой у пациентки произошла клиническая смерть.

Как сообщает издание «Курские известия», женщину реанимировали 40 минут, в конце концов эти действия были признаны безуспешными. Все приборы указывали на ее смерть, отсутствовали пульс и дыхание.

Женщину переместили в морг, где она очнулась на следующее утро. В данный момент пациентка находится на лечении в больнице. По словам дежурившего в ту ночь врача Александра Сорокина (операцию проводил не он), вся эта ситуация - одно большое недоразумение.

«Произошло недоразумение. Куча показателей, которые говорили о том, что человек умер. Монитор, исследования жизнедеятельности, все говорило о том, что человек умер. Произошло недоразумение. Главного врача и врача-анестезиолога зря прессуют», - заявил Сорокин.

По его словам, пациентка могла впасть в летаргический сон. Также таким образом ее организм мог отреагировать на лекарства или наркоз.