В Ингушетии нейтрализовали двоих бандитов, причастных к нападениям на полицейских
На месте проведения спецоперации было обнаружено оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства.
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В Ингушетии нейтрализовали двух мужчин, совершивших нападение на сотрудников полиции.
Боевики были ликвидированы в лесном массиве неподалеку от населенного пункта Галашки. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.
На месте проведения спецоперации сотрудниками правоохранительных органов было обнаружено боевое оружие, а также боеприпасы к нему и самодельные взрывные устройства.