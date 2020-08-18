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В Ингушетии нейтрализовали двоих бандитов, причастных к нападениям на полицейских

Кирилл Васин
18:43 18.08.2020
На месте проведения спецоперации было обнаружено оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства.
В Ингушетии нейтрализовали двоих бандитов, причастных к нападениям на полицейских
© Фото: НАК

В Ингушетии нейтрализовали двух мужчин, совершивших нападение на сотрудников полиции.

Боевики были ликвидированы в лесном массиве неподалеку от населенного пункта Галашки. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.

На месте проведения спецоперации сотрудниками правоохранительных органов было обнаружено боевое оружие, а также боеприпасы к нему и самодельные взрывные устройства.

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