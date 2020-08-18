Тише едешь: российские водители перестанут получать по два уведомления об одном превышении скорости

В МВД РФ заявили, что автомобилисты больше не будут получать штрафы дважды за нарушения, зафиксированные одной камерой. С данным сообщением в ведомстве выступили после участившихся недовольств водителей, получавших уведомления об одном и том же нарушении по нескольку раз.

Одно из «писем счастья» было о непосредственном нарушении скоростного режима, второе же - о так называемой «средней скорости», высчитываемой путем сверки показаний двух камер на отдельном участке пути.

Штрафы за превышение средней скорости действуют в отдельных регионах России с 2013 года. Всего за первое полугодие в стране превышающие скорость автомобилисты были оштрафованы 60 миллионов раз.