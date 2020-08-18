Найден способ полного излечения герпеса

Ученые из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле (США) разработали способ полного излечения герпеса.

При помощи генной терапии, проведенной в качестве эксперимента на мышах, они смогли полностью вылечить их от ВПГ-1, или простого герпеса. До успеха американских ученых болезнь считалась неизлечимой.

Исследователи «разрезали» ДНК вируса при помощи «генетических ножниц». При этом для того, чтобы ДНК герпеса полностью распался без возможности восстановления, пришлось задействовать две пары таких «ножниц».

Ученые считают, что их успех поможет в будущем эффективно бороться с вирусом, который терзает миллионы людей по всему миру. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.