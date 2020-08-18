Смертельный карт-бланш: британским спецагентам разрешили устранять врагов государства без разбирательств
Разрешение было вновь получено спустя 60 лет с момента запрета соответствующих действий.
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Секретным агентам Великобритании официально дали разрешение на устранение врагов государства без последующих разбирательств. Об этом заявила министр по вопросам обороны страны Аннабель Голди.
Сообщается, что Ми-6 отныне имеет право на ликвидацию врагов государства. Разрешение агенты получили спустя 60 лет с момента запрета.
Соответствующий документ освобождает агентов от уголовного преследования по обвинению в убийстве после возвращения в Великобританию по завершении миссии. Причем даже в тех странах, в которых не идут войны.