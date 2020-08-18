В стране и мире Смертельный карт-бланш: британским спецагентам разрешили устранять врагов государства без разбирательств Егор Левин Разрешение было вновь получено спустя 60 лет с момента запрета соответствующих действий. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Manuel Romano, ZUMAPRESS.com, Globallookpres Секретным агентам Великобритании официально дали разрешение на устранение врагов государства без последующих разбирательств. Об этом заявила министр по вопросам обороны страны Аннабель Голди. Сообщается, что Ми-6 отныне имеет право на ликвидацию врагов государства. Разрешение агенты получили спустя 60 лет с момента запрета. Соответствующий документ освобождает агентов от уголовного преследования по обвинению в убийстве после возвращения в Великобританию по завершении миссии. Причем даже в тех странах, в которых не идут войны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует