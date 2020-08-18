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Лукашенко сообщил о привлечении ССО для наведения порядка в Белоруссии

Кирилл Васин
18:23 18.08.2020
Лукашенко также отметил, что происходящие ныне в стране события «еще даже не пик».
Лукашенко сообщил о привлечении ССО для наведения порядка в Белоруссии
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В ходе совещания с членами Совета безопасности президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для «наведения порядка» внутри страны пришлось использовать некоторые подразделения сил Специальных операций.

«Очень жаль, что отдельные подразделения, особенно Сил специальных операций, нам пришлось задействовать для наведения порядка внутри страны», - заявил белорусский лидер.

Лукашенко также отметил, что происходящие ныне в стране события «еще даже не пик». По его словам, у Белоруссии есть проблемы «изнутри и извне». Слова политика приводит агентство БелТА.

Также Лукашенко заявил о попытке захвата власти со стороны оппозиции. Он отметил, что для этого организован Координационный совет, о создании которого ранее объявила кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская.

По данным ЦИК Белоруссии, на новых президентских выборах победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Несогласные с результатами граждане страны организовали многотысячные митинги. Беспорядки в стране продолжаются вторую неделю.

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