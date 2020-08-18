В Индии военные на вертолете спасли утопающего в реке мужчину

В Индии военный вертолет спас мужчину, который оказался посреди реки, вышедшей из берегов.

Человек упал в воду около затопленной дамбы, ему удалось ухватиться за ветки дерева и продержаться так около 16 часов. Выбраться на берег самостоятельно и даже с помощью спасателей он не мог.

В Индии резко поднялся уровень воды из-за проливных дождей. По всей стране в результате наводнений погибли уже около тысячи человек.