Лукашенко заявил о попытке захвата власти оппозицией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности страны заявил, что оппозиция решила создать Координационный совет для захвата власти в республике.

«Новый элемент - это попытка убаюкать власть, особенно силовые структуры. Это ширма. Мы это расцениваем однозначно: попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», - считает Лукашенко.

Глава государства уточнил, что правительство намерено принимать все адекватные меры, опираясь на законы и Конституцию, чтобы не допустить этого, пишет «Курьер.Среда.Бердск».

О создании координационного совета для обеспечения трансфера власти заявила кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская.

По итогам выборов, новым президентом стал действующий лидер республики Лукашенко, набрав 80,1%. Граждане с данными результатами оказались не согласны, в результате чего вышли на улицы с требованием пересмотра итогов.

На данный момент массовые беспорядки на территории страны продолжаются уже вторую неделю.