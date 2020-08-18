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«Брак лишил ее имущества и репутации»: адвокат Федосеевой-Шукшиной о разводе актрисы с Алибасовым

Кирилл Васин
17:33 18.08.2020
По словам адвоката, Федосеева-Шукшина удивлена формой данного процесса и считает ее недостойной.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: alibasov_nana, instagram

Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник огласила ее позицию по разводу с Бари Алибасовым.

«Мы крайне удивлены, что Бари Каримович, несмотря на то что является публичной персоной, прячется за спиной адвокатов. Он ведет себя некрасиво и недостойно ситуации», - отметила адвокат.

Она подчеркнула, что Федосеева-Шукшина знает о заявлении, которое подал Алибасов. Но, в то же время, она удивлена формой данного процесса и считает ее недостойной.

«Никаких возражений о расторжении брака нет и не было. Данная позиция никоим образом не влияет на квартиру. Сделки были недействительны, которые совершены с данной квартирой. Полагаем, она от этого брака только потеряла: имущество, и, во многом, репутацию», - рассказала Юлия Вербицкая-Линник

Адвокат также назвала «недостойными» и «недопустимыми» оскорбления со стороны окружения Бари Алибасова Лидии Федосеевой-Шукшиной и ее дочери Ольги.

Ранее Бари Алибасов назвал причину развода с Лидией Федосеевой-Шукшиной. По его словам, продюсеру пришлось пойти на развод из-за «неустранимых противоречий», которые возникли между супругами.

Также Бари Алибасов-младший в разговоре со «Звездой» отметил, что брак его отца распался из-за дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной. По словам сына известного продюсера, дочь «тявкает на мужа».

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