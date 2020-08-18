Новое заседание суда по делу Ефремова назначено на 19 августа
Заседание было отложено по просьбе защиты Ефремова.
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Пресненский суд Москвы назначил новое заседание по делу Михаила Ефремова на 19 августа.
Заседание было отложено по просьбе защиты Ефремова. Сегодня, 18 августа, обвинение закончило предоставление доказательств, и сторона защиты запросила время на подготовку.
Сегодня в ходе судебного заседания гражданская жена погибшего водителя Сергея Захарова Ирина Стерхова назвала Михаила Ефремова убийцей. До этого она заявила, что адвокат актера Эльман Пашаев «не мужчина» из-за оскорбительных слов в ее адрес.
По версии следствия, 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации.