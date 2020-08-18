Новое заседание суда по делу Ефремова назначено на 19 августа

Пресненский суд Москвы назначил новое заседание по делу Михаила Ефремова на 19 августа.

Заседание было отложено по просьбе защиты Ефремова. Сегодня, 18 августа, обвинение закончило предоставление доказательств, и сторона защиты запросила время на подготовку.

Сегодня в ходе судебного заседания гражданская жена погибшего водителя Сергея Захарова Ирина Стерхова назвала Михаила Ефремова убийцей. До этого она заявила, что адвокат актера Эльман Пашаев «не мужчина» из-за оскорбительных слов в ее адрес.

По версии следствия, 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации.