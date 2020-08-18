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В МИД РФ заявили о разногласиях на переговорах с США по вооружениям

Андрей Аркадьев
17:22 18.08.2020
Российско-американские переговоры предоставили возможность для делового и предметного разговора.
В МИД РФ заявили о разногласиях на переговорах с США по вооружениям
© Фото: Xinhua, Globallookpress

Проходившие в Вене переговоры со спецпосланником США Маршаллом Биллингсли, посвященные контролю над вооружениями, были деловыми и предметными, однако взгляды Москвы и Вашингтона различаются. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Сторонам удалось избежать менторства и сконцентрироваться на прагматичном обмене мнениями. Тем не менее приоритеты у США и РФ на данной стадии сильно различаются», - цитирует его постпред в Вене при международных организациях Михаил Ульянов.

Ранее Биллингсли сообщил, что США допускают продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), если соглашение охватит ряд вопросов, связанных с новыми вооружениями РФ.

В феврале 2021 года истекает срок действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Документ был подписан 8 апреля 2010 года президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он заменил договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Соглашение можно продлить по согласию сторон, но не более чем на пять лет.

Согласно договору СНВ-3, стороны сокращают количество своих ядерных боезарядов до 1,5 тысячи единиц, а также ограничивают количество другого вооружения, в том числе межконтинентальных баллистических ракет.

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