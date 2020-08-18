Количество жертв в ходе беспорядков в Минске увеличилось до трех

Во вторник, 18 августа, в Министерстве внутренних дел Белоруссии сообщили, что число погибших в ходе акции протеста в Минске достигло трех человек.

Третьей жертвой стал 19-летний парень, который в момент беспорядков находился на проезжей части. Там один из водителей совершил на него наезд.

«Травмы, полученные в результате ДТП, оказались для парня не совместимыми с жизнью - он умер на месте», - цитируют «Белорусские новости» пресс-секретаря ведомства Ольгу Чемоданову.

По ее словам, трагедия произошла еще 16 августа около 03.20 по местному времени.

Массовые беспорядки из-за несогласия граждан с результатами президентских выборов начались 10 августа. В ходе акций протестов пострадали сотни человек как со стороны оппозиции, так и со стороны представителей силовых ведомств. На данный момент сотрудники нескольких крупных предприятий республики проводят забастовки.