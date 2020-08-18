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Потерпевшие по делу о смертельном ДТП хотят взыскать с Ефремова «символический» рубль

Светлана Головина
16:53 18.08.2020
По словам Александра Добровинского, данная сумма рассматривается в качестве компенсации морального вреда.
Потерпевшие по делу о смертельном ДТП хотят взыскать с Ефремова «символический» рубль
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

В ходе очередного слушания по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова родственники погибшего курьера Сергея Захарова подготовили гражданские иски к актеру на сумму в один рубль. Об этом на заседании заявил адвокат Александр Добровинский.

По словам правозащитника, символическая сумма рассматривается в качестве «компенсации понесенного морального вреда».

Данный иск был принят судом, после чего было определено, что Ефремов является по нему надлежащим гражданским ответчиком.

В свою очередь адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что потерпевшую сторону интересуют только деньги и никакого интереса к гибели Захарова у них нет.

«В очередной раз они подтвердили, что им не причинен моральный вред, на рубль они его оценили», - подчеркнул правозащитник.

Незадолго до этого в ходе заседания судмедэксперт Светлана Ромадановская рассказала, что Захаров скончался от кровопотери, болевого шока и жировой эмболии.

Авария, виновником которой оказался актер Михаил Ефремов, произошла 8 июня в центре Москвы. По данным следствия, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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