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США назвали условия продления СНВ-3

Андрей Аркадьев
16:50 18.08.2020
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Россия работают над соглашением о ядерном разоружении.
США назвали условия продления СНВ-3
© Фото: Ron Sachs, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) возможно, если соглашение охватит ряд вопросов, связанных с новыми вооружениями РФ. Об этом в ходе телефонного брифинга сообщил спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Если мы сможем уладить вопрос верификации и если мы сможем выйти на политически обязывающие соглашения, мы намерены предложить ... продление ДСНВ на некоторый период времени», - приводит его слова РИА Новости.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США и РФ работают над новым соглашением о ядерном разоружении.

В феврале 2021 года истекает срок действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Документ был подписан 8 апреля 2010 года президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он заменил договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Соглашение можно продлить по согласию сторон, но не более чем на пять лет.

Согласно договору СНВ-3, стороны сокращают количество своих ядерных боезарядов до 1,5 тысячи единиц, а также ограничивают количество другого вооружения, в том числе межконтинентальных баллистических ракет.

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