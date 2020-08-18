День города в Москве отпразднуют без масштабных гуляний

Согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, празднование дня города в столице в этом году пройдет 5 и 6 сентября без масштабных гуляний.

Массовые гулянья, включая ставший традиционным фестиваль на Тверской улице, в этот раз решено отменить из-за пандемии коронавируса. Однако совсем без праздника москвичи не останутся: мероприятия пройдут в парках, учреждениях культуры и на фестивальных площадках.

В 2020 году темой дня города стала «Музейная Москва». Жители города и гости столицы смогут бесплатно посетить 90 музеев и выставочных залов, необходима лишь предварительная запись, которая откроется с 1 сентября. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.