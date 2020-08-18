В стране и мире Мятежники захватили Генштаб ВС в Мали Светлана Головина По информации СМИ, мятежники арестовали несколько министров и высокопоставленных офицеров. © Фото: Malijet Во вторник, 18 августа, Генеральный штаб вооруженных сил Мали оказался под контролем предполагаемых мятежников. По предварительным данным, его контролирует группа военных национальной гвардии во главе с бывшим директором военной школы в Кати, полковником Садьо Камара. Сообщения о том, что на военной базе в районе Кати близ столицы Бамако произошел мятеж среди военнослужащих опубликовал местный информационный портал Bamada. Уточняется, что мятежники арестовали несколько министров и высокопоставленных офицеров. На данный момент ситуация в Мали очень напряженная - оппозиция требует отставки президента страны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует