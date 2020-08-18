Дочь Легкоступовой рассказала об угрозах со стороны мужа певицы

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль заявила, что отчим Юрий Фирсов якобы ей угрожал.

По словам Бриль, она две недели пыталась дозвониться до Легкоступовой, но трубку всегда брал Фирсов и отказывался передавать ее. Как заявила дочь певицы, Фирсов, якобы находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно угрожал ей во время телефонных разговоров. Соответствующие записи Бриль передала в СК. Об этом она рассказала в эфире Первого канала.

Ранее друг Легкоступовой Александр Герасимов заявил, что муж певицы упал в обморок, когда узнал о ее смерти. Герасимов также призвал общественность прекратить травлю Фирсова.

Валентина Легкоступова, запомнившаяся россиянам по исполнению песни «Ягода-малина», скончалась 14 августа на 55-м году жизни.