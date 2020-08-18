«Действовали четко, работали двойками»: военкор показал кадры провокаций на митингах в Минске

Продюсер проекта Wargonzo Алексей Ларкин продемонстрировал в студии «Открытого эфира» на телеканале «Звезда» кадры, снятые им лично, на которых, по его данным, запечатлены действия провокаторов во время митингов в Минске. Он прокомментировал видео, пояснив, на что именно стоит обратить внимание.

«Были разного рода, скажем так, и клоунские персонажи, но были и те, кто действовал очень четко, они работали двойками. Люди подходили к ОМОН-у, чем-то кидались, потом отходили. При этом очень важно было мне отметить, что основная масса протестующих резко осуждала эти действия, криком, кого-то оттаскивали, особенно пьяных», - описал происходящее Ларкин.

Он признался, что складывалось полное ощущение, что это делали «параллельные» люди, которые не были с общей массой, но имели свою повестку и свои цели.

Руководитель Wargonzo Семен Пегов также рассказал о столкновениях правоохранителей и митингующих. По его словам, он воочию наблюдал то, как силовиков пытались спровоцировать отдельные люди из толпы.

«Из толпы поочередно выбегали провокаторы: подскакивали очень близко к омоновцам и прямо в лицо выкрикивали оскорбления, потом сразу же отбегали. Когда силовики реагировали, удар чаще всего приходился на людей, которые провокациями не занимались, а приходили на протест по своим убеждениям», - поделился военкор.

Напомним, ранее в Белоруссии вспыхнули народные волнения, для сохранения порядка в ходе которых привлекались правоохранители. Митингующие требуют отставки президента страны Александра Лукашенко, в то время как сам он заявляет о честности и неподдельности прошедших президентских выборов, на которых он, согласно официальным данным, набрал более 80% голосов.