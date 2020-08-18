Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Алибасов назвал причину развода с Федосеевой-Шукшиной

Кирилл Васин
16:02 18.08.2020
По его словам, продюсеру пришлось пойти на развод из-за «неустранимых противоречий», которые возникли между супругами.
© Видео: из личного архива Бари Алибасова © Фото: из личного архива Бари Алибасова

Продюсер Бари Алибасов назвал причину, по которой подал заявление на развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной.

«То безобразие, которое творится в ее семье. С появлением Ольги Лида вообще, по-моему, с ума сошла. Надо разводиться», - отметил Алибасов.

По его словам, продюсеру пришлось пойти на развод из-за «неустранимых противоречий», которые возникли между супругами. Также он посетовал на невозможность возвращения прошлых отношений.

«Бракоразводный процесс, потому что неустранимые противоречия возникли между нами. Конечно, те отношения, которые были при нашем знакомстве и много лет продолжались – это уже было десятки лет назад. Это уже не вернуть. Поэтому, надо разводиться», - отметил Алибасов.

В то же время, его сын, Бари Алибасов-младший, отметил, что продюсер уважает Федосееву-Шукшину, но семье «надо решать свои задачи».

«Безусловно, у них близкие отношения с Лидией Николаевной есть. Безусловно, он ее уважал как женщину, которая была раньше. Но сейчас зачем Алибасовым решать проблемы семьи Шукшиных, когда у Алибасовых у самих много задач в своей семье», - заявил сын Алибасова.

Ранее Бари Алибасов-младший в разговоре со «Звездой» отметил, что брак его отца распался из-за дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной. По словам сына известного продюсера, дочь «тявкает на мужа».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
16:10 ОПК
Главком ВМФ: судостроители переходят ко второму этапу ремонта «Адмирала Нахимова»
15:23 ОПК
Амфибию «Дрозд» представят на форуме «Армия-2020»
14:54 Армия
Видео
Участники конкурса «Танковый биатлон» получили боевые машины
14:01 В стране и мире
Жена погибшего Захарова назвала Ефремова убийцей
13:30 Армия
Видео
Экипажи штурмовой и военно-транспортной авиации выполнили посадку на грунтовый аэродром на Юге РФ
Популярное
Популярное
Группу Little Big обвинили в плагиате
Видео
«Атака» из глубин: на Азовском море туристы обнаружили огромные скопления медуз
Дом «здоровья»: сторонники Гитлера мучили детей в санаториях десятки лет после войны
Видео
«Хамит и гавкает»: сын Алибасова обвинил дочь Федосеевой-Шукшиной в разводе его отца
Дочь Легкоступовой рассказала об угрозах со стороны мужа певицы
Названы самые опасные места для отдыха на Черном море
Читать далее
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.