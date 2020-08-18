Алибасов назвал причину развода с Федосеевой-Шукшиной

Продюсер Бари Алибасов назвал причину, по которой подал заявление на развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной.

«То безобразие, которое творится в ее семье. С появлением Ольги Лида вообще, по-моему, с ума сошла. Надо разводиться», - отметил Алибасов.

По его словам, продюсеру пришлось пойти на развод из-за «неустранимых противоречий», которые возникли между супругами. Также он посетовал на невозможность возвращения прошлых отношений.

«Бракоразводный процесс, потому что неустранимые противоречия возникли между нами. Конечно, те отношения, которые были при нашем знакомстве и много лет продолжались – это уже было десятки лет назад. Это уже не вернуть. Поэтому, надо разводиться», - отметил Алибасов.

В то же время, его сын, Бари Алибасов-младший, отметил, что продюсер уважает Федосееву-Шукшину, но семье «надо решать свои задачи».

«Безусловно, у них близкие отношения с Лидией Николаевной есть. Безусловно, он ее уважал как женщину, которая была раньше. Но сейчас зачем Алибасовым решать проблемы семьи Шукшиных, когда у Алибасовых у самих много задач в своей семье», - заявил сын Алибасова.

Ранее Бари Алибасов-младший в разговоре со «Звездой» отметил, что брак его отца распался из-за дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной. По словам сына известного продюсера, дочь «тявкает на мужа».