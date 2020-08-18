Автобус протаранил остановку в Нижнем Новгороде: есть пострадавшие

Во вторник, 18 августа, в Нижнем Новгороде произошло столкновение пассажирского автобуса с остановкой. В результате инцидента два человека были госпитализированы, среди которых девочка 14 лет, передает управление МВД по региону.

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На кадрах с места хорошо видно, что из-за наезда общественным транспортом на остановку ее конструкция перевернулась и пробила лобовое стекло автобуса.

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Уточняется, что ДТП произошло примерно в 12.50 по местному времени около дома №22 по улице Заслонова.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют причины произошедшего.