Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии
Разговор состоялся по инициативе французской стороны.
© Фото: Ulf Mauder, dpa, Globallookpress
Во вторник, 18 августа, Владимир Путин в ходе телефонных переговоров со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном обсудил обострившуюся ситуацию в Белоруссии.
Российский президент подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на местное правительство.
Помимо этого, с обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании ситуации.
Уточняется, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.
Незадолго до этого Путин обсудил происходящее в Белоруссии с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.